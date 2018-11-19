Интернет назван главным источником информации для китайцев

МОСКВА, 19 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Интернет-медиа стали самым главным источником информации для китайцев. К такому выводу пришли в Центре научного исследования СМИ при Университете Уханя и Издательство общественной и научной литературы.

Вместе они опубликовали доклад об исследованиях инновационных коммуникаций Китая за 2018 год. В нем констатируется бурное развитие и большой прогресс интернет-технологий за последние годы и нарастающая зависимость китайцев от интернета в повседневной жизни.

С 2013 по 2017 год число ежедневных подключений к глобальной сети в стране неуклонно увеличивалось, и в прошлом году достигло 79,6%. Среднесуточное время использования интернета одним человеком составило 189 минут, и это дольше, чем у других носителей информации.

В докладе также отмечается, что горожане среднего и пожилого возраста в Китае — прослойка с быстрейшим ростом вовлеченности в использование интернета.