Первый пассажирский авиалайнер КНР может получить сертификат в 2020 году

МОСКВА, 19 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Сертификация пассажирского самолета С919, первого реактивного узкофюзеляжного авиалайнера целиком китайского производства, должна завершиться до конца 2020-го года. К настоящему времени воздушным судном пройдены около 900 испытаний, сообщили в Управлении авиации КНР.

К работе по сертификации летной годности С919 были утверждены соответствующие стандарты, которым необходимо соответствовать. Разработаны шесть планов проверки, состоящие из более 4000 технологических документов и предусматривающие около 1500 проверок, к настоящему времени 900 из них уже завершены. В дальнейшем Управление авиации готово прилагать совместные с компанией-изготовителем усилия для того, чтобы как можно скорее получить сертификат.