Большой театр впервые представил в Китае балетную постановку Amore

МОСКВА, 19 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Балетная труппа звезд Большого театра во главе с всемирно-известной прима-балериной Светланой Захаровой с 17 по 19 ноября в театре Тяньцяо в Пекине показала китайским зрителям свою новую работу — балетный спектакль Amore. Выступление российской звезды приурочено к укреплению обменов и сотрудничества Китая и России в сфере балетного искусства.

С момента своей премьеры в Италии в 2016 году постановка Amore привлекла широкое внимание поклонников балета. Это пятая постановка балетного спектакля в мире и первая в Китае.

В спектакль включено три одноактных балета: "Франческа да Римини", "Пока не пошел дождь" и "Штрихи через хвосты".

Трагическая история любви, увековеченная в "Божественной комедии" Данте, ожила в балете "Франческа да Римини" на музыку П.И. Чайковского. В балетном спектакле "Штрихи через хвосты" Захарова впервые предстала в комической роли в сопровождении пяти партнеров.

Как рассказала Светлана Захарова, в творчестве ей нравятся необычные и новые вызовы. Поэтому, по словам балерины, "это не просто одна из новых ролей, это большая работа, которая дала мне возможность показать различные стили хореографии в трех разных по стилю балетных произведениях".

По словам заместителя руководителя Центральной балетной труппы Китая Ван Цюаньсина, выступление Светланы Захаровы на сцене театра Тяньцяо содействует обогащению культурной жизни жителей столицы, позволяет ощутить блестящий талант этой всемирно знаменитой балерины, а также содействует культурному диалогу Китая и России и укреплению дружбы между народами двух стран.