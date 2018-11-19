Товарооборот между провинцией Хэйлунцзян и РФ за 9 месяцев вырос на 58%

МОСКВА, 19 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Товарооборот между китайской провинцией Хэйлунцзян и Россией за 9 месяцев 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 58,3%.

За первые три квартала 2018 года товарооборот между провинцией Хэйлунцзян и Россией достиг 86,7 миллиарда юаней, увеличившись на 58,3% в годовом выражении. В частности, объём экспорта провинции Хэйлунцзян в Россию составил 5,76 миллиарда юаней, а импорт из России — 80,94 миллиардов юаней, сообщила таможня Харбина.

В этом году Харбинская таможня повысила эффективность работы, заметно сократив временя таможенных процедур.