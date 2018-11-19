Деятели культуры из России, Китая и Таджикистана встретились в Пекине

МОСКВА, 19 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В Российском культурном центре в Пекине 16 ноября 2018 года состоялся вечер культуры "Россия-Китай-Таджикистан: пространство цивилизационного диалога", организованный представительством Россотрудничества в КНР при поддержке посольства России в КНР, посольством Таджикистана в КНР и Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами.

Согласно материалам Российского культурного центра в Пекине, на вечере присутствовали главы дипломатических представительств ряда стран: посол России Андрей Денисов, посол Таджикистана Парвиз Давлатзода, посол Туркменистана Чинар Рустамова, посол Казахстана Шахрат Нурышев, посол Армении Сергей Манассарян, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, члены Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами (КНОДЗ), представители посольства Белоруссии и посольства Азербайджана, сотрудники аккредитованных в КНР дипломатических миссий, известные деятели культуры, науки и СМИ, профессора, преподаватели и студенты высших учебных заведений Пекина, представители русской и таджикской диаспор.

В программу вечера, который стал ярким культурным событием, были включены выступления творческих деятелей Таджикистана и России: известного таджикско-российского поэта, прозаика и драматурга Тимура Зульфикарова; русской актрисы и художника с китайскими корнями Ирины Ванн; кинорежиссера и культуролога, руководителя отдела "Дебют" "Таджикфильма" Шарофат Арабовой; пианистки, лауреата международных конкурсов Светланы Кудрявцевой, творчество которых очаровало гостей вечера, зарядило их волной позитива, подарило мудрость и тепло души. Зал в этот вечер украсили картины китайского художника Цзинь Синши и художницы Ирины Ванн.

"Совместно, мы можем реализовывать не только крупные проекты в области экономики, но и также уделяем значительное внимание "человеческому" измерению сотрудничества", — выступая перед собравшимися с приветствием, сказал посол России в КНР Денисов.

Он также уделил внимание активному развитию гуманитарных связей между странами и расширению культурно-гуманитарных контактов на площадке Шанхайской организации сотрудничества. В 2019 году Россия принимает эстафету председательства в этой организации.