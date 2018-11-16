Китай определил приоритеты сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке

МОСКВА, 16 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Газо- и нефтехимическая промышленность, освоение полезных ископаемых, транспорт и логистика, сельское и лесное хозяйства, аквакультура и туризм — таковы основные направления, по которым Китаю интересна совместная с Россией работа в Дальневосточном федеральном округе, сообщает министерство коммерции КНР.

Накануне была официально утверждена программа этого сотрудничества до 2024 года, подготовленная Минкоммерции КНР совместно с Государственным банком развития Китая и Минвостокразвития России.

Меморандум о взаимопонимании по документу был подписан сторонами в ходе владивостокского Восточного экономического форума.