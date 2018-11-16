Российские и китайские работники сцены встретились в Петербурге

МОСКВА, 16 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Деятели театрального, оперного, балетного и циркового искусств, а также шоу-бизнеса двух стран пообщались в Северной столице России.

На заседании VII Российско-китайского диалога культур и исполнительских искусств обсуждалось многое: от обоюдных гастролей до применения новых технологий в сценическом деле.

Участники поделились опытом организации онлайн-трансляций, познакомились с бизнес-платформой CPAA Theaters и отметили огромные перспективы развития в этом направлении.

Несмотря на все достигнутые успехи в культурных обменах, китайские и российские театры продолжают постоянно находить новые точки соприкосновения и развивать сотрудничество, уверен член Академии российского телевидения Роман Герасимов.

Российско-китайский диалог культур и исполнительских искусств проводится в седьмой раз. В этом году он прошел в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, ежегодно собирающего тысячи экспертов в области культуры со всего мира.