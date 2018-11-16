Китайская "вонючая лапша" покоряет мир

МОСКВА, 16 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". У китайской кухни за рубежом появился новый представитель: это "вонючая лапша" из Гуанси-Чжуанского автономного района КНР, которую уже вовсю покупают в США, Германии, Канаде и Австралии.

Речь идет о лосыфэнь, дословно — "улиточной лапше". Свое название она получила за то, что подается в бульоне, приготовленном на основе свиных костей и улиток. Улитки придают бульону специфический запах тины. Он усиливается еще одним непременным ингредиентом блюда — мариноваными побегами бамбука, которые источают ароматы хозяйственного мыла и чуть подгнившей рыбы. Однако зловонным маринованным росткам бамбука прощают все за их изумительный вкус: такой полноценной кислинки не встретишь ни у какого другого маринада.

Рецепт улиточной лапши был изобретен в городе Лючжоу лишь в 70-х годах прошлого века. Уже сейчас он включен в список нематериального культурного наследия Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. Причин такому уважению несколько. Во-первых, новомодное блюдо основано на местных древних традициях. Археологи доказали, что окрест Лючжоу древние пещерные люди начали питаться улитками еще 20 тысяч лет назад. Любовь к этим земноводным сохраняется в местной кухне и поныне. Во-вторых, несмотря на крайне специфический аромат, своим изумительным кисло-острым вкусом "вонючая лапша" уже покорила весь Китай: ежедневно по стране продается до миллиона плошек этого блюда.

Местные предприниматели уже освоили образовавшуюся рыночную нишу, наладив производство "улиточной лапши" на экспорт. В январе в США было отправлено семь партий этого продукта по 50 тысяч упаковок каждая. Прямо сейчас в Германию поездом едет 20 тысяч упаковок "вонючей лапши".

Благодаря росту популярности в Китае и за рубежом, ежегодный объем продаж лосыфэнь уже достиг 5 миллиардов юаней (около 750 тысяч долларов), а к 2022-му — удвоится.

Лишним доказательством популярности "улиточной лапши" стало то, что на китайском рынке появились подделки под этот продукт.

Производители предупреждают: натуральная вонючая лапша в упаковках отличается крайне коротким сроком хранения, который варьируется от 30 дней до 3 месяцев — не более того.