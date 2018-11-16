Еще пять китайских городов введут шестисуточный безвизовый транзит

МОСКВА, 16 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Свободное шестисуточное транзитное пребывание будет доступно еще в пяти китайских городах.

Сямэнь, Циндао, Ухань, Чэнду и Куньмин открывают "зелёный коридор" с 1 января для граждан 53 стран — России, Украины, Сербии, Белоруссии и других. Наряду с этим, увеличат число пунктов пропуска. Пятёрка "новичков" присоединилась к другим китайским "безвизовым" в течение 144 часов территориям: регионам Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и Цзянсу-Чжэцзян-Шанхай, а также городам Шэньян и Далянь.