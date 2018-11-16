Третью очередь ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане будут развивать совместно с КНР

МОСКВА, 16 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Для продвижения третьей очереди формирования особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" Татарстан и Тяньцзинская зона экономического и технического развития рассматривают возможность создания совместного предприятия.

Об этом на бизнес-форуме с участием деловых кругов республики и провинции Гуандун в городе Гуанчжоу рассказал глава российского региона Рустам Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что республика активно сотрудничает с китайскими партнерами. При участии Китайской национальной химико-инженерной корпорации в Татарстане построен завод по производству минеральных удобрений "Аммоний". "КамАЗ" сотрудничает с китайской "Вейчай" в области проектировки и сборки автомобильных двигателей. С компанией "Хуавэй" налажен контакт в сфере инфокоммуникационных технологий.

Развитию отношений, отметил Р. Минниханов, способствует работа торгово-экономического представительства Татарстана в Пекине и генерального консульства Китая в Казани. С Гуандуном, по мнению главы Татарстана, возможна совместная работа в сфере высоких технологий, машиностроения, электроники, энергетики, биомедицины и других направлениях.

Товарооборот Татарстана с Китаем по итогам 2017 года увеличился более чем на 50% — он составил 565,5 миллиона долларов, и продолжает демонстрировать динамичный рост. Сегодня в вузах республики обучаются свыше 1100 студентов из Китая.

"Алабуга" — крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, создана в 2005 году в Елабужском районе Татарстана. Зарегистрировано 56 резидентов, 24 завода уже выпускают продукцию. Объем государственных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ за 10 лет составил 25,7 миллиарда рублей, объем законтрактованных частных инвестиций — около 160 миллиардов рублей.