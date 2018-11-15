В Уфе пройдут российско-китайские зимние игры среди молодежи

МОСКВА, 15 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Зимние российско-китайские молодежные игры 2018 года будут проходить в следующих видах спорта: хоккей с шайбой, фигурное катание, сноуборд, лыжные гонки, шорт-трек.

В мероприятии примут участие около 200 спортсменов из Китая и России в составе сборных команд по каждому виду спорта.

Первые Российско-Китайские молодежные зимние игры прошли 7-12 декабря 2016 года в Харбине. Тогда было разыграно 27 комплектов наград в пяти видах спорта: фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, хоккее и горнолыжном спорте.