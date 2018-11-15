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Россия-Китай: главное

Национальная экспозиция РФ на CIIE в Шанхае стала одной из самых посещаемых

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШанхайШанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В Шанхае (КНР) 10 ноября 2018 года завершила свою работу Первая китайская международной выставка импортных товаров (China International Import Expo), в которой Россия принимала участие в статусе страны-почетного гостя.

Пекин
© РИА Новости
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Как сообщает компания "Российские выставочные системы", Минпромторгом РФ была организована отдельная национальная экспозиция, в рамках которой были продемонстрированы крупные международные проекты в области атомной энергетики, нефтегазовой сферы, транспорта и логистики, а также инвестиционный, промышленный и туристический потенциал российских регионов. Экспозиция стала одной из самых представительных, ярких и посещаемых.

В дни работы выставки гостями российского стенда стали председатель КНР Си Цзиньпин, а также главы государств и правительств 17 стран. В состав официальной делегации под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева вошли зампредправительства Максим Акимов, глава Минпромторга Денис Мантуров, директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, а также руководители 40 субъектов России и 150 российских компаний.

На национальной экспозиции лидеры российского бизнеса — ПАО "Газпром", ГК "Росатом", ОАО "РЖД Логистика" и ГК "Ворсино Фрайт Вилладж" — представили 9 крупных международных проектов. В зоне "Атомная энергетика" госкорпорация "Росатом" представила самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества — Тяньваньскую АЭС. Ещё одним перспективным направлением российского экспорта является развитие газотранспортных маршрутов. В зоне "Природный газ" были представлены 5 масштабных проектов. Это 4 проекта ПАО "Газпром": Мегапроект "Ямал", в рамках которого активно формируется новый центр газодобычи, способный в перспективе стать одним из основных для развития газовой отрасли России;

Магистральный газопровод "Сила Сибири" — связующее звено между центрами газодобычи и потребителями; Амурский газоперерабатывающий завод и "Восточная газовая программа", в рамках которой осуществляется самый масштабный в мировой газовой отрасли проект, который позволит организовать газоснабжение российских потребителей на Дальнем Востоке и выйти с трубопроводными поставками газа на емкий и быстрорастущий рынок Китая. Был представлен совместный российско-китайский проект "Ямал СПГ", предполагающий освоение Южно-Тамбейского месторождения и строительство ряда производственных и инфраструктурных объектов.

В отдельной зоне, посвящённой проектам в сфере транспорта и логистики, компания ОАО "РЖД Логистика" представила железнодорожный сервис по отправке несырьевого экспорта из России в Китай (Panda Land Bridge) и сервис транзитных контейнерных перевозок импортных грузов по направлению Китай-Европа-Китай. Группа компаний "Фрейт Вилладж Ворсино" ознакомила гостей выставки с проектом одноименного современного мультимодального транспортно-логистического комплекса, являющегося частью международного логистического проекта "Новый Шелковый путь", объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы.

Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Насыщенной была и деловая программа, в рамках которой состоялось более 30 мероприятий. Одними из наиболее значимых событий стало подписание соглашения о сотрудничестве между ООО "Корпорация Мосстройтранс" и Inner Mongolia Mengxi Cement Co.LTD.

Свой промышленный, инвестиционный и туристический потенциал представили Красноярский край, Забайкальский край, Тюменская, Новосибирская, Омская, Тамбовская, Рязанская и Ленинградская области, а также Республика Бурятия, и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Большая часть выступлений была посвящена российско-китайскому сотрудничеству. Были проведены презентации "Промышленная кооперация Китай-Россия в фармацевтике" (ООО "Завод Медсинтез"), "Российско-китайское сотрудничество на Дальнем Востоке Российской Федерации" (АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта"), "Инвестиционное сотрудничество в сфере туризма между Россией и Китаем" (Центр организации сотрудничества с региональными и профессиональными объединениями Китайской Народной Республики, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития).

Отдельно стоит упомянуть действующие и перспективные образовательные проекты. В частности, проект информационного агентства и радио "Спутник" — "СпутникPRO", международные образовательные программы для детей и молодёжи Всероссийского детского центра "Орлёнок", проект "Творческие каникулы в отеле "Лелюкс", и "Дистанционное образование как успешный бизнес для каждого".

Также с 6 по 10 ноября на стенде с большим успехом прошла культурная программа, в рамках которой выступили коллектив народного творчества "Северное сияние", заслуженный работник культуры Ямала, обладательница высокого сопрано редкого тембра, Анжелика Кульмаметова, а также шоу-балет "Барвиха dance".

Со сцены также прозвучали народные песни, романсы и произведения современных композиторов в исполнении солистов Окружного центра национальных культур Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Концертная программа в рамках ярмарки позволила создать на российской национальной экспозиции тёплую атмосферу, способствующую укреплению двусторонних связей и дальнейшему развитию российско-китайского партнёрства.

 

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