Академический ансамбль песни и пляски войск НГ РФ выступил в Пекине

МОСКВА, 14 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В Пекине 13 ноября выступил Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Концерт был дан в Посольстве РФ в КНР в рамках гастролей творческого коллектива по Китаю.

Это уже 12-й гастрольный тур ансамбля в КНР, который стал самым масштабным. В общей сложности в этот раз коллектив даст 15 концертов в различных городах Китая, большая часть которых расположена на юге страны.

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ — профессиональный армейский коллектив, творчество которого направлено на пропаганду лучших традиций советского военного искусства. Дата его рождения — июль 1973 года, ранее он был известен как Ансамбль внутренних войск. В настоящее время в составе ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ мужской хор, танцевальная группа, оркестр, солисты и детский военный ансамбль.

На концерте в Пекине присутствовали официальные лица ШОС, дипломаты, представители культурной общественности и СМИ, а также российские и китайские студенты ведущих вузов столицы Китая — в общей сложности около 130 гостей.

В ходе своей приветственной речи чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов подчеркнул важность поддержания и укрепления культурных связей, отметив, что музыка — это важная составная часть многогранного культурного диалога между двумя нашими странами. Он отметил, что творческие коллективы из России традиционно тепло принимаются в Китае, где хорошо знакомы с советской песенной традицией. Многие русские песни входят в репертуар китайских ансамблей, которые мастерски исполняют советские песни на русском языке. В заключение посол пожелал коллективу творческих успехов и удачных гастролей.

В ходе выступления ансамбль исполнил известные произведения русской и зарубежной классики, военно-патриотические и народные песни, в числе которых "Катюша", "Калинка-Малинка", "Не для тебя", "Вдоль по питерской" и т.д., а также песни на узбекском, киргизском и других языках стран ШОС.

Главный художественный руководитель и дирижёр ансамбля народный артист России, генерал-майор Виктор Елисеев сообщил, что гастроли его коллектива проходят в Китае регулярно. Ансамбль горячо принимают во всех городах КНР. Русскую народную и военно-патриотическую музыку, песни и пляски в Китае любят и понимают. Поэтому гастроли в Поднебесной будут продолжаться и впредь.