Совещание высокопоставленных представителей АТЭС прошло в Порт-Морсби

МОСКВА, 14 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Совещание высокопоставленных представителей АТЭС завершилось во вторник в столице Папуа-Новой Гвинеи — Порт-Морсби.

В заседании приняли участия представители 21-ой экономики мира. В ходе обсуждения внимание было сосредоточено на вопросах, касающихся региональной экономической интеграции, взаимодействия, цифровой экономики, доступа к рынкам и др.

"Экономическая неопределенность и другие проблемы угрожают процветанию региональной экономики, процессу интеграции и стабильности", — отметил председатель совещания Иван Помалеу (Ivan Pomaleu). По его словам, нынешняя встреча имела важное значение, как на мировом, так и на региональном уровне. Он призвал заинтересованные стороны прилагать совместные усилия для того, чтобы противостоять предстоящим вызовам более эффективно.

В ходе заседания его участники рассмотрели очередной доклад АТЭС об экономической политике 2018 года, в котором говорится, что инвестиционный спрос в области инфраструктуры продолжит расти, особенно в таких направлениях, как транспорт, энергетика и телекоммуникации. Согласно докладу, в период 2020 — 2025 годов экономикам АТЭС нужны ежегодные вливания в размере 1,7 триллиона долларов, а в 2030 — 2035 годах вложения превысят 2 триллиона долларов.