Ростуризм представит национальный стенд на турвыставке CITM в Шанхае

МОСКВА, 14 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Федеральное агентство по туризму 16 ноября откроет официальный национальный стенд Российской Федерации на одной из крупнейших туристских выставок в Азии CITM (China International Travel Mart).

Экспозиционное пространство будет оформлено в современном эко-стиле. На стенде будет размещена карта популярных туристических районов страны, вызывающих наибольший интерес у путешественников из Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом списке Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Камчатский и Приморский края, а также Иркутская область. Свои туристские возможности впервые продемонстрирует посетителям CITM Чеченская Республика.

По данным Росстата, в 2017 году поток туристов из КНР увеличился на 15% по отношению к 2016 году и составил 1,48 миллиона поездок. Таким образом, в прошлом году Китай занял первое место по количеству въездных туристических поездок в Россию, значительно опередив Финляндию, Польшу и Германию. В первом полугодии 2018 года въездной турпоток из КНР вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% — до 667 тысяч поездок. По оценкам экспертов, прямые поступления от китайского въездного туризма в Россию в 2017 году составили 120 миллиардов рублей.