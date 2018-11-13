Китай лидирует в мире по импорту природного газа

МОСКВА, 13 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Как сообщает агентство Рейтер, Китай по количеству импорта природного газа уже опередил Японию.

Согласно подсчетам специалистов на основе данных таможенных служб Китая, общий импорт природного газа в КНР в январе-октябре по трубопроводам, а также в виде сжиженного газа (СПГ) составил 72,06 миллиона тонн, что на треть больше прошлогоднего показателя. Рост был спровоцирован стремлением перейти с угля на природный газ в качестве более экологически чистого источника энергии.

По мнению экспертов, Китай уже является крупнейшим в мире импортером нефти и угля, а также третьей по объему потребления природного газа (после США и России) страной в мире. При этом около 40% газа Китай вынужден закупать в других странах для обеспечения внутреннего спроса.