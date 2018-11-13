Китайская опера "Король обезьян" с успехом прошла в северной столице России

МОСКВА, 13 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В Санкт-Петербурге китайский театр Jingju Theater Company of Beijing /JTCB/ представил на суд российских зрителей пекинскую оперу "Король обезьян".

Спектакль с аншлагом прошел на сцене театра "Мьюзик-холл". Опера, созданная по одной из самых известных легенд китайской мифологии, привлекла зрителей всех возрастов яркой постановкой и возможностью познакомиться с традиционной культурой Китая.

Во время двухчасового представления жители и гости северной столицы стали свидетелями невероятных проделок царя обезьян Сунь Укуна.

По словам специалистов, это важное мероприятие в рамках Фестиваля китайской культуры. В этом году оно проводится под эгидой Петербургского международного культурного форума.

Кроме того, 15 ноября также пройдет Российско-китайский диалог культур и исполнительских искусств, посвященный в том числе и оперному искусству двух стран.