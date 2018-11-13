В Москве прошел первый конкурс чтецов китайской поэзии

МОСКВА, 13 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". На днях в Москве состоялся 1-й межвузовский конкурс чтецов китайской поэзии. В конкурсе приняли участие несколько десятков студентов из 18 российских вузов.

На конкурсе прозвучали как стихи классиков, включая Цюй Юаня, Су Ши, Ли Бо, так и современных поэтов — Линь Хуэйиня, Дай Шувана, Сюй Чжимо и Ван Мэна. Среди участников были студенты, которые изучают китайский язык несколько лет, некоторые из них учились в Китае. Были и те, кто только начал свой путь в постижении китайского языка. А некоторые учили язык самостоятельно через Интернет.

Победителем стал студент третьего курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Он прочел стихотворение Ван Хуайжана "Да здравствует народ".

Советник по культуре посольства КНР в РФ Гун Цзяцзя сказала, что высокий уровень владения китайским языком и любовь к китайской культуре стали для нее приятной неожиданностью. По ее словам, язык — это ключ, который может открывать дверь другой страны. А китайский язык — ключ, который открывает дверь в одну из самых древнейших мировых культур.