Китай располагает почти половиной из 500 мощнейших суперкомпьютеров мира

МОСКВА, 13 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Китай на сегодня располагает 45,4% из 500 мощнейших суперкомпьютеров мира. Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник полугодичный отчет о 500 самых мощных вычислительных системах на Земле.

Присутствие КНР в рейтинге значительно расширилось: если в начале года в список входили 206 китайских компьютеров, то сейчас — уже 227. А вот присутствие США в рейтинге падает: оно сократилось до 109 машин. Впрочем, Соединенным Штатам до сих пор принадлежат два самых мощных суперкомпьютера в мире: это Summit и Sierra.

Китайский суперкомпьютер Sunway Taihu Light, который состоит из 10,65 миллиона ядер и выполняет 93 квадрильона операций в секунду, оказался лишь на третьей строчке хит-парада мощности ЭВМ. Четвертое место — у китайского же Tianhe 2A с мощностью 33,8 петафлопс (33,8 квадрильона операций в секунду).

Напомним, что к 2020 году Китай намерен построить суперкомпьютер мощностью 1 экзафлопс: машина сможет производить квинтильон вычислений в секунду. Над проектом работают Государственный центр суперкомпьютерных вычислений в Тяньцзине и Национальный университет оборонных технологий. В ближайших планах китайского правительства — создать сразу три сверхсовременных вычислительных машины, мощность которых будет равна пре-экзафлопсу. В процессе эксплуатации этих систем должно проясниться, какая архитектура вычислительной машины будет наиболее приемлема для создания суперкомпьютера мощностью в один экзафлопс.