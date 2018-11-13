В Саньяпровинции Хайнань стартовал финал конкурса "Мисс мира-2018"

МОСКВА, 13 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В курортном городе Санья провинции Хайнань в понедельник стартовал финал международного конкурса красоты "Мисс мира-2018". Мероприятие проходит в Санья уже в восьмой раз.

В конкурсе принимают участие более 120 участниц из разных стран мира, отборочные этапы проходят в городах Санья и Хайкоу. Самую красивую девушку планеты выберут 8 декабря в спортивном центре города Санья. На церемонии старта финального отбора заместитель генерального секретаря народного правительства города Санья Ли Уцзюнь искренне поприветствовал всех участниц, и пожелал им удачи.

Напомним, конкурс "Мисс мира" проводится с 1951 года. Это один из самых влиятельных конкурсов красоты в мире. Проведение данного конкурса нацелено на то, чтобы содействовать миру во всем мира, показать пример выдающихся женщин, а также оказать помощь детям-инвалидам и детям из бедных семей. В 2007 и 2012 годах победительницами конкурса "Мисс мира" стали представительницы Китая Чжан Цзылинь и Юй Вэньсянь.