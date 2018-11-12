Автомобили впервые доставили в КНР маршрутом ж/д перевозок "Китай- Европа"

МОСКВА, 12 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Железнодорожный терминал КПП "Хоргос" (Синьцзян-Уйгурский автономный район) 10 ноября принял поезд, груженный 112 автомобилям Мерседес-Бенц S-класс из Европы. Этот поезд стал первым составом с импортными автомобилями, следующий в рамках проекта грузовых ж/д перевозок "Китай-Европа" на территорию Китая через переход "Хоргос", сообщили в таможенной службе КПП.

Поезд выехал из немецкого города Бремен 29 октября, и прибудет в китайский город Чунцин, проследовав через территории Литвы, Польши, Беларуси, России, Казахстана и др. Общая стоимость грузов составляет 43,4 миллиона юаней. Как сообщается, после запуска нового маршрута срок доставки из Европы в город Чунцин составляет 15 дней, вместо 60 дней по морю.

С января по июль 2018 года на КПП "Хоргос" таможенный досмотр прошли 662 состава, следовавших по маршруту "Китай — Европа". Они перевезли почти 60 тысяч стандартных контейнера с грузами на сумму 4 триллиона 368 миллионов долларов.