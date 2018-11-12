Ямал надеется привлечь китайских туристов северным сиянием

МОСКВА, 12 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Делегация от Ямала на международной ярмарке импортных товаров в Шанхае (China International Import Expo) провела ряд переговоров с потенциальными зарубежными партнёрами. Компаний с ямальской пропиской две — это "Ясавэй" и "Ныда-ресурс".

Арктический регион готов знакомить зарубежных гостей с этносом. Компания "Ясавэй" несколько раз садилась за стол переговоров. С представителями острова Бали разговор шёл о возможности открыть в Индонезии представительства ямальской турфирмы. С компанией из Пекина обсудили создание новых турпакетов, отвечающих менталитету азиатских стран. Как выяснилось, средний возраст путешественников из Поднебесной — 40-65 лет. При этом потребности у Азии несколько иные, чем у Европы.

"Необходимо составить такое уникальное коммерческое предложение, чтобы китайцам было интересно бывать у нас. Например, в ресторанах должно быть меню на китайском языке. То же самое касается информационных папок в гостинице. Плюс мы готовы обсудить создание наборных турпакетов в зависимости от того, что бы им хотелось — каслать вместе с оленеводами, рыбачить или, может, посмотреть на забойку", — рассказала руководитель ямальской фирмы "Ясавэй" Ольга Васильева.

Набирают популярность поездки за северным сиянием. Сейчас такие туры для больших групп предлагает Канада, Финляндия и Мурманская область. Ямал стал открытием, и он заинтересовал — как регион для отправки небольших групп туристов. В первую очередь интерес представляют самобытная этнография, оленеводство, северное сияние, праздники коренных народов Севера, сообщили в правительстве ЯНАО.