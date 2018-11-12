Китай устроил крупнейшую в мире онлайн-распродажу на $31,5 млрд

МОСКВА, 12 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В КНР поставлен новый рекорд онлайн-продаж на День холостяка 11 ноября, когда интернет-магазины Китая объявляют значительные скидки. Только принадлежащий корпорации Alibaba интернет-магазин TMall за сутки сбыл товара на 213,5 миллиарда юаней (31,5 миллиарда долларов).

Уже за первые 2 минуты 5 секунд с момента введения скидок объем покупок на площадке TMall достиг 10 миллиарда юаней.

С такими показателями китайский День холостяка уже давно стал днем с крупнейшим в мире объемом интернет-продаж, обойдя по объему оборота лидировавшую долгое время американскую "Черную пятницу".

Зарабатывают на крупнейшем глобальном дне онлайн-скидок не только китайские производители: через TMall товар продают порядка 19 тысяч зарубежных брендов из 75 стран мира (в том числе Россия).

Напомним, что объем интернет-продаж растет в КНР стремительными темпами: выше 30% ежегодно. С 2009 по 2018 год он вырос более, чем в семь раз. Если в 2009-м объем онлайн-торговли в КНР составлял 4 триллиона юаней, то по итогам 2017 года достиг 29 триллиона юаней (4,3 триллиона долларов).