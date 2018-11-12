В импортном ЭКСПО в Китае приняли участие 172 страны, свыше 3600 компаний

МОСКВА, 12 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". На завершившемся в прошедшие выходные в Шанхае первом Китайском международном импортном ЭКСПО были заключены соглашения о намерениях покупки в течение года товаров и услуг на общую сумму 57,83 миллиарда долларов.

В ЭКСПО приняли участие 172 страны, региона и международные организации и свыше 3600 компаний из разных концов мира. Выставку посетили свыше 400 тысяч китайских и зарубежных закупщиков. Общая выставочная площадь составила 300 тысяч квадратных метров. ЭКСПО посетили в общей сложности 800 тысяч человек, сообщает агентство Синьхуа.

Китайское международное импортное ЭКСПО является первой в мире посвященной импорту выставкой государственного уровня и рассматривается как великое начинание в истории развития международной торговли.

Проведение ЭКСПО на фоне активизации протекционизма и унилатерализма является важным шагом Китая по добровольному открытию своего рынка миру, а также его практической мерой по содействию строительству мировой экономики открытого типа и поддержанию экономической глобализации.

Данные показывают, что в общей сумме сделок сумма потенциальных сделок на интеллектуальное и высокотехнологичное оборудование составила 16,46 миллиарда долларов, на пищевые продукты и сельскохозяйственную продукцию — 12,68 миллиарда долларов, на автомобили — 11,99 миллиарда долларов, на медицинскую аппаратуру и лекарственно-оздоровительные продукты — 5,76 миллиарда долларов, на потребительскую электронику и бытовую технику — 4,33 миллиарда долларов, на одежду, украшения и товары повседневного спроса — 3,37 миллиарда долларов, на услуги — 3,24 миллиарда долларов. При этом объем потенциальных сделок со странами вдоль "Пояса и пути" составил 4,72 миллиарда долларов.

Эксперты полагают, что за выдающимися успехами ЭКСПО можно увидеть уверенность мировых предприятий в перспективах огромного китайского рынка с более чем 1,3 миллиарда жителей, а также дальнейшего расширения открытости в этой стране. Увеличение импорта будет содействовать дальнейшей трансформации и модернизации китайских предприятий и лучше способствовать качественному развитию страны.