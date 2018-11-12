Шестой прямой авиамаршрут связал Хайкоу с Россией

МОСКВА, 12 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Шестой прямой авиамаршрут официально связал административный центр островной провинции Хайнань с Россией. 9 ноября в Хайкоу прилетел первый рейс из Хабаровска.

С апреля текущего года город уже открыл прямые авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Казань и Самару с целью справиться с потоком российских туристов, для которых пров. Хайнань ввела безвизовый режим.

Рейсы по новому воздушному маршруту выполняются самолетами Boeing 777 один раз в неделю.

По словам руководителя службы гражданской авиации города Хайкоу Цзэн Чанбиня, Хайкоу обладает богатыми туристическими ресурсами, которые будут привлекательными для российских туристов, особенно в зимний сезон. В этом году Хайкоу уже открыл 12 новых международных рейсов в Россию, Республику Корея, Таиланд и Австралию.