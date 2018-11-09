Ичанские цитрусы отправились в Москву специальным грузовым ж/д составом

МОСКВА, 9 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Специальный грузовой железнодорожный состав с грузом цитрусовых отправился 8 ноября из г.Ичан в Китае в Москву.

Город Ичан в провинции Хубэй — один из крупнейших районов производства цитрусов в Китае. Для их прямой и наибыстрейшей доставки на европейские прилавки 8 ноября в дорогу отправился специальный грузовой поезд. Состав, груженный 70 тоннами плодов, выращенных в районе Санься (Три ущелья), стартовал из Ичана, чтобы затем, миновав российско-китайскую границу в Маньчжурии и сделав остановку в Иркутске — крупнейшем транспортном узле, промышленном и торгово-экономическом центре Сибири, прибыть через 15 дней пути на конечную станцию — в Москву.

Вышедший в путь поезд — часть реализации акции "Международные закупки цитрусов в Ичане — 2018". В её ходе свыше 30 оптовиков из 12 стран и регионов, расположенных вдоль "Одного пояса и одного пути", включая Россию, Казахстан, Таджикистан, Украину, Таиланд, Канаду и Италию, прибыли в район Илин города Ичан, уезд Цзыгуй и городской уезд Иду. Там они посетили цитрусовые плантации и предприятия по переработке фруктов, ознакомились с состоянием местных производственных цепочек.

Как рассказала председатель правления специализированного кооператива сельскохозяйственных продуктов в Хубэе "Синсян" Ван Эньчжэнь, в этом году предприятие экспортировало более 30 тысяч тонн цитрусовых, на чем заработало 210 миллионов юаней. Семейный доход увеличился в среднем на более чем 5 тысяч юаней. С момента выдвижения инициативы "Одного пояса и одного пути", говорят в кооперативе, клиентов становится все больше, ситуация с транспортом — более удобной; объем экспорта цитрусовых растет с каждым годом. Это открыло огромный рынок для ичанских фруктов и позволит местным жителям избавиться от бедности, проложив новый путь к обогащению.