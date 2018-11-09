Билл Гейтс: Китай лидирует в мире по цифровому развитию

МОСКВА, 9 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Председатель американского Фонда Билла и Мелинды Гейтс Билл Гейтс на днях сообщил, что Китай добился стремительного развития во многих сферах, в которые внедряется огромное количество инноваций. "Если необходимо назвать одну из стран мира с самым быстрым темпом развития в сфере цифровой экономки, то это, безусловно, будет Китай", — отметил Б. Гейтс.

По его словам, в стране широко распространяется электронный платеж, который уже знаком китайцам. Фонд Билла и Мелинды Гейтс намерен помочь бедным странам в развитии цифровой экономки. Он уверен, что в будущем в наименее развитых странах также наступит период цифрового преобразования.

По его мнению, в Китае приняты активные меры по оптимизации рыночной среды, в том числе поддержка конкуренции, привлечение зарубежных инвестиций и т.д. Шанхайская международная ЭКСПО послала позитивный сигнал, способствующий участию иностранных инвестиций в конкуренции в различных секторах китайской экономики.

Говоря о торговых конфликтах Китая и США, Б. Гейтс заявил, что поддержание активных американско-китайских отношения выгодно для обеих стран, выразив надежду на то, что между сторонами будут достигнуты договоренности. Он также призвал страны обратить больше внимания на позитивное влияние торговли и приложить усилия для содействия развитию в этой сфере.

Б. Гейтс отметил, что его нынешний визит в Китай направлен на обсуждение с китайскими партнерами вопросов по развитию здоровья человека и глобальному развитию. "Благотворительная деятельность в Китае пока находится на начальной стадии развития, но перспективы в этой сфере велики. Уверен, что в будущем в ней примет участие все больше людей", — добавил он.