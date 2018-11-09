РФ подписала на китайской импортной ЭКСПО контракты на миллиарды долларов

МОСКВА, 9 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Контракты на миллиарды долларов подписали российские участники первой Китайской международной импортной ЭКСПО в Шанхае. Об этом в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" сообщила представитель оператора национального павильона России — компании "Русские выставочные системы" Евгения Дорина.

"Подписано порядка десяти соглашений, в том числе инвестиционного характера. Речь идет о миллиардах долларов", — отметила собеседник информслужбы.

Дорина подчеркнула: "Китайские партнеры проявили огромный интерес к инвестиционным проектам и туристическим возможностям регионов России, что дало богатый задел на сотрудничество в будущем. Спрос на информацию о наших возможностях был настолько высок, что мы дополнительно пригласили еще два российских региона для проведения презентаций".

Как сообщалось ранее, самыми крупными из подписанных на базе российского национального павильона на Китайской международной импортной ЭКСПО в Шанхае контрактов стали соглашения "Атомстройэкспорта" по проектам сооружения 7 и 8 реакторов Тяньваньской АЭС в китайской провинции Цзянсу, а также китайского демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах CFR600.