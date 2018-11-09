Компании рассказали об участии в первом импортном ЭКСПО в Шанхае

МОСКВА, 9 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Представители туристических и логистических компаний, принимающие участие в первой Китайской международной импортной выставке (СIIE) поделились своими впечатлениями от участия в выставке. Они выразили надежду на участие в ЭКСПО в следующем году.

Представитель компании "Трансконтейнер", занимающейся перевозками грузов и активно развивающей китайское направлени, Алена Шумская назвала выставку интересной и масштабной. По ее словам, выставка, за счет общения с потенциальными партнерами, предоставила компании возможность для дальнейшего развития контейнерных импортно-экспортных перевозок с Китаем.

Глава отдела продаж компании "Транс-Груп" Н. Бугайчук заявила: "Это очень интересное мероприятие. Здесь очень много компаний и производителей. Эффективность пока оценить сложно, ведь по итогам выставки необходимо провести очень тщательную работу, подробнее пообщаться с потенциальными партнерами. Только за первые три дня удалось установить около сотни новых контактов. Мы ставили задачу найти в первую очередь клиентов, и в целом с этой задачей справились. Также мы нашли много компаний, с которыми можно будет сотрудничать".

Глава российской компании "Ясавэй", организующей туры на полуостров Ямал на севере Сибири Ольга Васильева сказала, что за три дня выставки ей удалось найти уже несколько потенциальных китайских партнеров. По ее словам, выставка является отличной платформой для поиска партнеров.