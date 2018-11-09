Российско-китайский проект CR929 — пример кооперации в мировом авиастроении

МОСКВА, 9 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В китайском городе Чжухай (провинция Гуандун) с 6 по 11 ноября проходит 12-й Международный авиационно-космический салон (Airshow China). На авиасалоне впервые представлен макет самолета CR929.

Сотрудничество России и Китая по проекту создания самолета CR929 — прекрасный пример кооперации в мировом авиастроении. Об этом заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Ю. Слюсарь считает, что конкурентоспособность на глобальном рынке гражданской авиации требует объединения усилий, ресурсов, преимуществ каждого из партнеров.

Самолет CR929 — крупный проект сотрудничества в сфере науки и технологий между компаниями Китая и России.

В настоящее время работа над проектом CR929 находится на этапе эскизного проектирования и отбора поставщиков основных систем и оборудования для самолета. Ожидается, что эти работы будут завершены к концу 2019 года.

Летные испытания самолета CR929 планируют начать в 2023 году. В 2025 году ожидается выход лайнера на рынок.