Китай закупит у России 20 вертолетов "Ансат"

МОСКВА, 9 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Ассоциация медицины катастроф Китая закупит у России 20 вертолетов "Ансат". Контракт на поставку техники был подписан в рамках международного авиасалона Airshow China 2018.

Машины по данному контракту будут поставлены в Китай в 2019-2020 годах. Об этом заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Вертолеты будут переданы заказчику в многоцелевой комплектации. "При оснащении медицинским модулем вертолет "Ансат" может использоваться для оказания первичной помощи пострадавшим и экстренной медицинской эвакуации пациента и эксплуатироваться в местности со сложным рельефом, в отдаленных районах со сложной транспортной доступностью", — говорится в сообщении "Вертолетов России".

Вертолет "Ансат" производится на Казанском вертолетном заводе. Конструкция машины позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вертолет.