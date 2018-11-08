Генменеджер APTLD высоко оценил достижения Китая в области информтехнологий

МОСКВА, 8 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Генеральный менеджер Азиатско-Тихоокеанской ассоциации доменов верхнего уровня (APTLD) Леонид Тодоров, находящийся в городе Учжэнь провинции Чжэцзян для участия во Всемирном конгрессе по вопросам интернета, во время интервью "Россия-Китай: главное" высоко оценил результаты, достигнутые КНР в последние годы в области информационных технологий. Китай, который славится бурно развивающейся цифровой экономикой и положительной научно-технической инновационной средой, привлекает пристальные взгляды мирового сообщества, заявил глава APTLD.

Тодоров принял участие в конгрессе интернета уже в 4-й раз. Он уделяет постоянное внимание информационно-технической отрасли Поднебесной. Он считает, что по скорости сетевого подключения, числу технического прорыва и развитию интернет-предприятий Китай находится на небывало высоком уровне.

Страна вполне может экспортировать концепции и технологии по развитию интернета в другие страны, включая Россию. "Сейчас в стране действует отличающееся от всех подобных современное киберпространство, характеризующееся высокой технологичностью", — добавил он.

APTLD основана в 1998 году и является одной из 4-х региональных организаций регистратур национальных доменов верхнего уровня. Она объединяет почти 50 национальных регистратур региона.

V Всемирный конгресс по вопросам интернета проходит 7-9 ноября в Учжэне. Лейтмотив мероприятия в этом году "Доверительный и совместно управляемый цифровой мир: общими усилиями построим киберсообщество с единой судьбой".