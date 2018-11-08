Горьков: отношения между РФ и КНР переживают новый этап своего развития

МОСКВА, 8 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Горьков на полях импортной ЭКСПО в Шанхае заявил, что отношения между Россией и Китаем переживают новый этап своего развития.

На пленарной сессии, посвященной региональному сотрудничеству Китая и России, Горьков отметил: "Мы можем с уверенностью сказать, что отношения между Россией и Китаем переживают новый этап своего развития. Товарооборот стран за первые 9 месяцев превысил 70 миллиардов долларов и мы уверенно приближаемся к цифре в 100 миллиардов. Товарооборот развивается во всех направлениях, всех без исключения отраслях. Это говорит о чрезвычайно высоком уровне наших отношений".

По его словам, Китай остается для России торговым партнером номер один с 2015 года. Кроме того, товарооборот демонстрирует хорошие темпы роста.

"Открытие выставки является очень важным событием и показывает, насколько китайская экономика готова к сотрудничеству. С другой стороны, это прекрасная возможность для российских компаний представить свои возможности и увеличить экспорт, способствуя дальнейшему развитию двусторонних отношений", — отметил Горьков.