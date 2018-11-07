Переход Тунцзян-Нижнеленинское открыл навигацию судов на воздушной подушке

МОСКВА, 7 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В связи с похолоданием и началом ледохода, между пунктами пропуска Тунцзян (КНР) — Нижнеленинское (России) людей стали перевозить суда на воздушной подушке, для того, чтобы обеспечить безопасность пассажирам и свободное прохождение таможни.

Об этом сообщило 6 ноября хэйлунцзянское управление морской безопасности.

Как правило, суда на воздушной подушке между Китаем и Россией начинают ходить ежегодно с последней декады марта до первой декады мая, а также с конца октября до начала ледостава в январе.

Напомним, что КПП Тунцзян граничит с пропускным пунктом в российском селе Нижнеленинское. Тунцзян — это давний торговый пункт, согласно историческим данным, здесь велась торговля между китайскими и русскими предпринимателями еще в 1904 году.