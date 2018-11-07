Макет китайско-российского самолета CR-929 был представлен в Чжухае

МОСКВА, 7 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В городе Чжухай 6 ноября открылась 12-я китайская международная авиационно-космическая выставка. На ней продемонстрировали макет масштабом 1:1 широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929 китайско-российского производства. Выпуск данного лайнера — это один из важных стратегических проектов по практическому сотрудничеству в высокотехнологической области между предприятиями Китая и России на фоне углубления двусторонних отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства. Проект презентовали

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Китайская корпорация гражданского авиастроения (COMAC). Эта презентация стала важным шагом в совместной работе двух стран над проектом.

Макет масштабом 1:1, представленный на выставке в Чжухае, это концепция организации пространства мест пассажиров первого, бизнес- и эконом-классов, а также кабины экипажа на воздушном судне. Длина макета — 22 метра, высота — 6,5 метров, ширина — 5,9. Салон оснащен двумя рядами кресел в первом классе, тремя рядами кресел в бизнес-классе и четырьмя рядами в эконом-классе, а также развлекательной системой и внутренним оформлением в китайском и русском стилях.