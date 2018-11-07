Китай инвестирует $1,5 млрд в лесопереработку в Красноярском крае

МОСКВА, 7 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Китай инвестирует до 10 миллиардов юаней (около 1,5 миллиардов долларов) в лесопереработку в Красноярском крае.

Об этом в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" заявил вице-губернатор Красноярского края Анатолий Цыкалов по итогам прошедших в рамках Китайской международной импортной ЭКСПО переговоров с китайскими партнерами.

"На начальном этапе китайская сторона планирует инвестировать порядка миллиарда юаней в глубокую переработку древесины и отходов переработки. Затем планируется строительство целлюлозно-бумажного комбината, в которое инвестируют до 10 миллиардов юаней", — сказал Цыкалов.

Он напомнил, что в Красноярском крае сосредоточено 15% лесного фонда России. "Разрешенный объем заготовок — 82 милилона кубометров в год, однако сейчас ежегодно заготавливается лишь 20 миллионов. Поэтому у нас большой потенциал сотрудничества с китайской стороной в области лесозаготовок и лесопереработки", — подчеркнул чиновник.

По его словам, российская сторона выдвинула несколько требований при развитии лесопереработки. В частности, компания обязательно должна быть зарегистрирована в Красноярском крае, при строительстве мощностей должны быть задействованы российские строительные компании. Китайская сторона согласилась с этими условиями.