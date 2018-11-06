Забайкальский край намерен построить приграничный торговый комплекс с КНР

МОСКВА, 6 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Забайкальский край намерен построить приграничный торгово-туристический комплекс с КНР. Комплекс "Забайкальск-Манчжурия" включит часть территорий России и Китая, там будут действовать особые условия въезда и выезда граждан, торговли и оказания туристических услуг.

Об этом в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" сообщил генеральный директор Корпорации развития Забайкальского края Александр Бирюков.

По его словам, под строительство комплекса отведена территория в 500 тысяч квадратных метров. "Единое пространство будет содержать концертно-выставочный комплекс, инфраструктурные объекты, дьюти-фри и торговый комплекс, а также туристическую зону, которая ежегодно будет принимать 500 тысяч туристов", — пояснил собеседник информслужбы.

По его словам, стоимость проекта оценена в 2,3 миллиарда рублей. Бирюков выразил уверенность в том, что "приграничный комплекс "Забайкальск-Маньчжурия" войдет в историю, как первый подобного рода проект и символ нового этапа развития между Россией и Китаем".