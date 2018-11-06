На ЭКСПО в Шанхае в российском павильоне будет подписано до 15 контрактов

МОСКВА, 6 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". До 15 крупных контрактов и соглашений будет подписано в национальном павильоне России на Китайской международной импортной ЭКСПО. Об этом в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" сообщила представитель оператора павильона — компании "Русские выставочные системы" — Евгения Дорина.

По ее словам, структура документов будет самой разнообразной. Так, уже заключено соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем и автономным районом КНР Внутренняя Монголия, ожидается подписание ряда отраслевых контрактов. Соглашение с китайскими партнерами подписала корпорация "Росатом", отметила Дорина, не разглашая деталей документа.

По словам собеседника информслужбы, особое внимание в работе национального павильона России будет уделено укреплению межрегионального сотрудничества. "Мы хотим, чтобы китайские партнеры знали: Россия — это не только Москва и Санкт-Петербург", — подчеркнула она. На базе павильона будут проведены презентации десятков административных единиц Российской Федерации.

Национальный павильон — не единственная российская выставка на Китайской международной импортной ЭКСПО. Россияне открыли крупнейший выставочный комплекс в ЭКСПО-секторе, посвященном торговле сельхозпродукцией и продуктами питания. На его базе также уже подписан ряд контрактов, например — о поставках в КНР масла и сои. Поэтому общее количество подписанных на ЭКСПО российско-китайских контрактов, как ожидается, будет исчисляться многими десятками.