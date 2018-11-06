Россия нарастит поставки сельхозпродукции в Китай

МОСКВА, 6 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Россия способна значительно нарастить поставки сельхозпродукции в КНР. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Сергей Горьков на пленарном заседании по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству на полях Китайской международной импортной ЭКСПО.

"Сегодня ежегодный объем поставок российской сельхозпродукции в Китай превышает $4 млрд. При этом существует нереализованный потенциал и большие возможности для увеличения экспорта этой продукции", — отметил замминистра.

Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, в свою очередь, напомнил, что с начала нынешнего года Россия уже в полтора раза увеличила поставки сельхозпродукции в КНР. Он также сообщил, что в рамках международной импортной ЭКСПО в Шанхае уже подписаны новые крупные контракты в этой сфере, в частности — о поставках российской сои и масла в КНР.