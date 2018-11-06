Ростуризм: турпоток из КНР в Россию вырос на 21% в первом полугодии 2018 г

МОСКВА, 6 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Туристический поток из Китая в Россию в первом полугодии 2018 года вырос на 21%, достигнув 667 тыс. поездок. Об этом 6 ноября заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов, выступая на презентации туристического потенциала России в рамках первой Китайской международной импортной ЭКСПО.

"Въездной туризм из КНР вносит существенный вклад в экономику принимающих регионов. По экспертным оценкам, суммарный доход транспортной отрасли, индустрии гостеприимства, розничной торговли, а также учреждений культуры от въездного туризма из КНР составляет как минимум 110,2 млрд рублей", — отметил министр.

Он напомнил, что в минувшем году граждане КНР заняли первое место по количеству въездных туристических поездок в Россию с 1 млн 478 тыс. поездок (рост в 14%). В 2017-м КНР заняла третье место по выезду российских граждан за рубеж в туристических целях. Рост турпоездок россиян в Китай вырос на 19% и превысил планку в 2 млн поездок.

При этом Сафонов выразил уверенность, что Россия и Китай "находятся только в начале пути" в сфере туристических обменов: потенциал развития огромен. "В России есть все виды туризма кроме круглогодичного пляжного. Есть множество новых возможностей роста", — уверен министр.

На презентации российского туристического потенциала на Китайской международной импортной ЭКСПО регионы России представили новые виды туризма. Свердловская область представила свои возможности медицинского туризма, Удмуртия предложила интересные оружейные туры на родину автомата Калашникова. Многое говорилось о развитии арктического туризма и гастрономического туризма.