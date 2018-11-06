"Абрау-Дюрсо" будет развивать винный туризм в Китае

МОСКВА, 6 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Крупнейший российский производитель вин "Абрау-Дюрсо" приступил к организации винного туризма в Китае: в Даляне будет построен российский центр виноделия. Об этом сообщил в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" президент компании Павел Титов.

"Сейчас в Даляне нами уже ведется засадка виноградников на площади 50 га, затем их размер будет увеличен до 300 га. Будет запущено производство вина объемом 150 тыс. бутылок в год с последующим доведением объема до 300 тыс. бутылок в год", — отметил предприниматель.

По его словам, объем инвестиций в проект с российской и китайской стороны составил $10 млн.