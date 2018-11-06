РФ и КНР подпишут договор о расширении рамок безвизового туризма в 2019 г

МОСКВА, 6 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Россия и Китай подпишут договор о расширении рамок безвизового туризма в 2019-м году. Об этом в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

"Мы находимся на финальной стадии переговорного процесса. Договор находится в высокой степени готовности", — отметил он.

Напомним, что в соответствии с новым соглашением минимальная численность подпадающей под безвизовый режим туристической группы будет сокращена с пяти до трех человек — это делается для поощрения семейного туризма. Кроме того, с 15 до 21 дня будет продлен срок безвизового пребывания.

"Подписание соглашения позволит нам придать новый импульс развитию туристических потоков между Россией и Китаем, которые и без того постоянно растут. Так, в первом полугодии нынешнего года поток туристов из Китая в Россию вырос на 21%", — отметил руководитель Ростуризма.