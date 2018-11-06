Названы стратегические направления сотрудничества РФ и Китая в космонавтике

МОСКВА, 6 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Пилотируемая космонавтика, разработка и создание космических аппаратов, совместное развитие и использование навигационных систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" имеют стратегическое значение в рамках сотрудничества России и Китая в космической сфере, — отметил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
"На плановой основе ведутся работы по 66 темам. Среди них — особое стратегическое значение имеют разработка и создание космических аппаратов и электронной компонентной базы, обмен спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли, пилотируемая космонавтика, а также совместное развитие и использование навигационных систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу", — сообщил Приходько, отвечая на вопрос о том, действительно ли сейчас страны прорабатывают крупный двусторонний космический проект, подобный совместной работе РФ и КНР над созданием тяжелого вертолета и широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.