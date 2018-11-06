Российский экспортный центр откроет агентские точки в 20 городах КНР

МОСКВА, 6 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Российский экспортный центр (РЭЦ) до конца года откроет штаб-квартиру в Пекине, а в перспективе — агентские точки в 20 городах КНР. Об этом заявил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

"Это позволит предоставлять весь комплекс услуг по поддержке российско-китайской торговли. Это кредитная и страховая поддержка, содействие логистике, участию в выставках и поиску партнеров. Это содействие выходу российских компаний на китайский рынок через платформы электронной торговли", — отметил Слепнев.

Он подчеркнул, что основной задачей РЭЦ является "создание на территории КНР полноценной интегрированной системы обеспечения российско-китайской торговли".

По его словам, в рамках Китайской международной импортной ЭКСПО РЭЦ уже подписал партнерские соглашения с администрациями китайских городов Чэнду и Гуанчжоу. "Документы предполагают строительство складов, налаживание новых маршрутов ж/д поставок — то, что позволит быстро доставлять российскую продукцию в Китай и осуществлять ее эффективную дистрибуцию на местах", — отметил руководитель Российского экспортного центра.