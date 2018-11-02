Талисманом зимних ОИ-2022 может стать олень

МОСКВА, 2 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине может стать олень Давида. Об этом пишет китайская пресса, напомниная, что прием конкурсных работ на лучший талисман "белых" игр завершился накануне, 31 октября.

Разработавшие талисман сотрудники пекинской школы дизайна утверждают, что олень Давида — идеальный кандидат на звание символа зимних Игр. Он — отличный спортсмен: не только хорошо бегает, но и прекрасно плавает, проворно преодолевает глубокие снега и обледенелые пространства. Кроме того, в китайском языке слово олень — лу (鹿) — омонимично процветанию (禄).Победитель конкурса на лучший талисман пекинских зимних ОИ будет объявлен во второй половине 2019 года.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине и соседнем городе Чжанцзякоу. Таким образом, китайская столица станет первым в мире городом, который принимал и летнюю и зимнюю Олимпиаду.