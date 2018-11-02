"Алмаз - Антей" покажет военную продукцию на авиасалоне в Чжухае

МОСКВА, 2 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". АО "Концерн ВКО "Алмаз — Антей", как разработчик и производитель систем ПВО, примет участие в Международной авиационно-космической выставке в Чжухае 6-11 ноября.

На авиакосмическом салоне представят свою продукцию шесть дочерних обществ холдинга. На объединённом стенде Концерна будут представлены модели, видеоролики и медиапрезентации о зенитных ракетных системах (ЗРС) и зенитных ракетных комплексах (ЗРК) большой, средней и малой дальности.

Посетители выставки смогут ознакомиться с боевыми средствами ЗРС С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", ЗРК "Бук-М2Э" на колесном шасси, различными модификациями ЗРК "Тор". Кроме того, на стенде будет представлена информация о морских ЗРК "Риф-М", "Штиль-1", ЗРК "Клинок", турельной пусковой установке 3М-47 "Гибка", противокорабельных ракетах "Москит-Е".

Особое место в единой экспозиции Концерна отведено радиолокационным средствам контроля воздушного пространства. "Участие в чжухайском авиасалоне направлено на укрепление имиджа Концерна, как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции для российских Вооруженных сил, а также расширение круга потенциальных заказчиков продукции среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона", — заявил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз — Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

По его словам, в рамках выставки представители Концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками продукции холдинга, представителями государственных и деловых структур Китайской Народной Республики и других стран, принимающих участие в выставке.

АО "Концерн ВКО "Алмаз — Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся около 130 тысяч человек. Холдинг по итогам производственной деятельности в 2017 году вошел в десятку крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место в рейтинге Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.