Страны БРИКС будут развивать культурное сотрудничество между городами

МОСКВА, 2 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". 31 октября в Маропенге — туристическом центре, расположенном внутри археологического комплекса "Колыбель человечества" в ЮАР, состоялось 3-ое заседание министров культуры стран БРИКС.

Входящие в межгосударственное объединение БРИКС Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР договорились развивать культурное сотрудничество между городами. Это намерение было зафиксировано в "Маропенгской резолюции" и направлено на содействие обменам и сотрудничеству стран БРИКС в культурной сфере, а также развитию инноваций и выстраиванию партнерства.

В документе страны-участницы БРИКС достигли консенсуса по укреплению и расширению культурного сотрудничества между городами, наметили направления и содержание их дальнейшего взаимодействия. В резолюции определено, что страны пятерки готовы продвигать межведомственное сотрудничество, укреплять взаимодействие стран БРИКС в сфере кинематографа и анимации, моды и дизайна, археологии и охраны культурного наследия и т.д. Стороны также будут стремиться к расширению сотрудничества в новых сферах.

Замглавы министерства культуры и туризма КНР г-н Сян Чжаолунь отметил, что гуманитарные обмены играет важную роль в укреплении взаимопонимания и дружбы народов разных стран и регионов мира, является прочной социальной основой развития политического и экономического сотрудничества.

Россию на мероприятии представлял заместитель министра культуры Николай Малаков. Он заявил, что стороны достигли соглашения изучать возможности для сотрудничества между городами стран БРИКС, признают творчество ключевым фактором развития и намерены учредить сеть творческих городов БРИКС, а также сеть городов — центров культуры, туризма и гастрономии БРИКС.

В резолюции также ставится задача выработать творческие, политические, правовые и институциональные рамки для учреждения фонда совместного кинопроизводства и проката. Страны пятерки намерены создать Рабочую группу по культуре БРИКС, заседания которой планируется проводить два раза в год.

Помимо высших должностных лиц участие в них смогут принимать эксперты в различных областях. Главной целью группы заявлено содействие прогрессу в межкультурном взаимодействии, обмене знаниями и опытом, развитии творческой индустрии и т.д.

Встреча министров культуры страны-участниц БРИКС является одним из важнейших встреч на уровне министров в формате БРИКС. Первая подобная встреча прошла в России в 2015 году, вторая — в 2017 году в Китае.