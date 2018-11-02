Импортная ЭКСПО в Китае представит её участникам налоговые льготы

МОСКВА, 2 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". 1 ноября Министерство финансов КНР объявило о предоставлении налоговых льгот на товары, проданные в рамках 1-й Китайской международной импортной ЭКСПО, которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае. Согласно правилам, "рациональный объём" импортных товаров (за исключением таких товаров, как запрещенные к ввозу в Китай товары; растения и животные, находящиеся под угрозой исчезновения, а также изделия из них; 20 видов товаров и автомобилей), контракты на покупку которых будут заключены в период проведения ЭКСПО с 5 по 10 ноября, будет освобожден от импортных пошлин и от налога на добавленную стоимость. Помимо этого потребительский налог будут взыматься в размере 70% от обычной ставки.

Министерство торговли КНР опубликовало перечень товаров в рамках 1-й Китайской международной импортной ЭКСПО, на которые будут распространяться налоговые льготы. Для экспонентов объем продаж упомянутых товаров, включенных в данный список, не должен будет превышать установленную в перечне квоту. Для прочих же участников выставки максимальный объем продаж данных категорий товаров составит 20 тыс. долл. США.

При превышении квоты продаж на ЭКСПО указанных категорий товаров, которые не будут возвращены за границу, будут облагаться налогами и сборами в общем порядке, в соответствии с законодательством Китая.