Импортная ЭКСПО в Китае представит её участникам налоговые льготы

МОСКВА, 2 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". 1 ноября Министерство финансов КНР объявило о предоставлении налоговых льгот на товары, проданные в рамках 1-й Китайской международной импортной ЭКСПО, которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае. Согласно правилам, "рациональный объём" импортных товаров (за исключением таких товаров, как запрещенные к ввозу в Китай товары; растения и животные, находящиеся под угрозой исчезновения, а также изделия из них; 20 видов товаров и автомобилей), контракты на покупку которых будут заключены в период проведения ЭКСПО с 5 по 10 ноября, будет освобожден от импортных пошлин и от налога на добавленную стоимость. Помимо этого потребительский налог будут взыматься в размере 70% от обычной ставки.
При превышении квоты продаж на ЭКСПО указанных категорий товаров, которые не будут возвращены за границу, будут облагаться налогами и сборами в общем порядке, в соответствии с законодательством Китая.