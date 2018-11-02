В шанхайской импортной выставке примут участие 93 компании из РФ

МОСКВА, 2 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Россию на Международной импортной ЭКСПО в Шанхае представят 93 российских компании. Большинство из них — сельскохозяйственные, рассказал посол РФ в КНР Андрей Денисов. У Российской Федерации как у почётного гостя будет один общий обширный павильон. Но — этим не ограничатся: Россия готова участвовать в пяти из семи отраслевых павильонов. Как рассказал дипломат, россиян не будет только в секторах бытовой техники и электроники, а также в автомобильном. Российские инновации и высокие технологии презентуют в полной мере, заявил посол.

Всего участников с российской стороны (вместе с теми, у кого презентации не планируются) будет более 130.