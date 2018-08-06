В Ростовской области пройдут салюты в честь юбилея освобождения от фашистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг – РИА Новости. Салют в честь 75-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков пройдет во всех городах и районах области 30 августа, такое поручение дал губернатор региона Василий Голубев на совещании по подготовке к празднованию этого события.

По данным правительства области, в августе запланирована насыщенная программа мероприятий, приуроченных к этой дате. Патриотические акции, автопробеги, творческие конкурсы и соревнования пройдут по всей области. Самым массовым мероприятием будет военно-историческая реконструкция в Матвеево-Курганском районе, где предполагается участие более 3 тысяч человек из девяти регионов России.

До конца года завершится ремонт и благоустройство 35 памятников и мемориалов. В шести населенных пунктах Ростовской области, которым ранее были присвоены звания "Населенный пункт воинской доблести" и "Рубеж воинской доблести", будут установлены памятные стелы, добавили в правительстве.

Кульминационным моментом 30 августа должен стать салют во всех муниципалитетах области.

"К масштабной кампании по празднованию этой даты необходимо привлечь максимальное количество жителей Ростовской области, в том числе волонтеров, общественные организации, школьников, студентов. Молодежь должна чувствовать гордость за страну, ее историю", — отметил губернатор на совещании.

Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы. С 18 по 30 августа 1943 года шли бои за окончательное освобождение Ростовской области. 30 августа считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

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